إلغاء الرحالات نحو البقاع المقدسة : قلق وإستياء وسط المعتمرين و وكالات السفر

أثار إلغاء جميع الرحلات التي كانت مبرمجة الخميس نحو البقاع المقدسة تبعا لقرار المملكة العربية السعودية القاضي بالتعليق"المؤقت"الدخول الى أراضيها بسبب وباء فيروس كورونا، القلق والاستياء" لدى المعتمرين الجزائريين و وكالات سفر أمام عدم تحديد مدة هذا الإجراء.

وقد أثر هذا "الاجراء الوقائي"الذي أعلنت عنه السلطات السعودية يوم الأربعاء على جميع الرحلات التي كانت مبرمجة إلى البقاع المقدسة سواء من طرف الخطوط الجوية الجزائرية أوغيرها من شركات الطيران الأجنبية، حسبما لوحظ بعين المكان.

فقد تم إلغاء رحلة للخطوط الجوية السعودية كانت مبرمجة على الساعة 12 و55 د لنقل 288 مسافر، مما أثار"خيبة أمل وغضب"الحجيج الجزائريين الذين "فوجئوا"بقرار السلطات السعودية، فالكثير من هؤلاء المواطنين قدموا من مختلف الولايات للذهاب إلى البقاع المقدسة لأداء العمرة بعد"فقدانهم الأمل" في عمليات القرعة للحج.

ويتسأل الجميع عن الإجراءات التي ستتخذها السلطات الجزائرية خاصة وأنهم دفعوا "مبلغا باهضا" لأداء هذه المناسك.

ومن جهتهم، عبر مسؤولو عدة وكالات سفر وسياحة مكلفة بتأطير الحجاج عن"حيرتهم" أمام القرار"الوقائي" الذي اتخذته السلطات السعودية و"تخوفهم" من التأثير"الكبير" له على نشاطهم خاصة وأنهم سجلوا تراجعا فيه خلال سنة 2019 ، حيث قال المدير العام لوكالة تيلي ترافيل نبيل بن زايد أن هذا الخبر جاء كالصاعقة ، أي أن كل الوكالات السياحية في صدمة ، لهذا يؤكذ نفس المتحدث على ضرورة تدخل الوزارة من أجل ايجاد الحلول لهذا الوضع.

وفي نفس السياق ، يقول مدير النشاط والعمرة بالديوان الوطني للحج والعمرة علي شعباني أن الديوان يتابع عن كثب هذا الملف وبالتنسيق مع جميع الفاعلين .

وفي هذا الصدد، إضطر ت الشركة العمومية "سياحة وأسفار الجزائر"إلى إلغاء برنامج رحلاتها للأسبوع القادم بحيث أوضح إطار بها أنه "تم الاتصال بالزبائن لإعلامهم من قبل بهذا التغيير في اللحظة الأخيرة".

ويبقى مهنيو القطاع مرتبطون بالإجراءات التي سيتم الإعلان عنها في الأسابيع القادمة لاتخاذ التدابير اللازمة و إن تطلب الأمر "تعويض تذاكر السفر"، حيث صرح ذات الاطار علينا انتظار تعليمات السلطات السعودية كونها أكدت أن القرار "مؤقت".

وتم التأكيد على مستوى شباك الجوية الجزائرية أن استئناف الرحلات نحو البقاع المقدسة يبقى متوقفا على قرار السلطات السعودية، مشيرا إلى إلغاء الرحلة المبرمجة يوم الجمعة.

وكانت السلطات السعودية قد أعلنت ليلة الاربعاء الى الخميس تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريفي مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس "كورونا الجديد" الى البلاد.

ويخص هذا الإجراء المؤقت الخاضع لتقييم مستمر للسلطات الصحية السعودية، الأشخاص الحاملين تأشيرات سياحية سعودية مقيمين بالبلدان، حيث يتفشى فيروس كورونا وكذا مواطني بلدان أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

المصدر : الإذاعة الجزائرية