كاراتي دو : البطولة الوطنية للأكابر من 5 إلى 7 مارس بقاعة حرشة

تجري البطولة الوطنية للكاراتيأقل مندو للأكابر (رجال و سيدات) من 5 إلى 7 مارس المقبل بقاعة حرشة حسان (الجزائر)، حسب ما علم اليوم الجمعة لدى الاتحادية الجزائرية لهذه الرياضة.

واوضح المصدر نفسه أن منافستي الكاتا و الكوميتي ستقام في الفردي و حسب الفرق لدى الجنسين رجال و سيدات.

وستكون اوزان منافسة الكوميتي على النحو التالي: أقل من 50 كلغ، أقل من 55 كلغ، أقل من 61 كلغ، أقل من 68 كلغ و + 68 كلغ لدى السيدات و أقل من60 كلغ، أقل من 67 كلغ، أقل من 75 كلغ، أقل من 84 كلغ و أكثر من 84 كلغ بالنسبة للرجال.