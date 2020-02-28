﻿إصابة حوالي 70 فلسطينيا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب نابلس

أصيب حوالي 70 مواطنا فلسطينيا هذا الجمعة خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي, عقب اقتحام هذه الأخيرة "جبل العرمة"بجنوب مدينة نابلس في شمال الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان لها أنها نقلت طفلا يبلغ من العمر 16 سنة جراء إصابته برصاصة حية في الظهر خلال هذه المواجهات، كما تعاملت طواقمها مع 70 إصابة من بينها 32 بالغاز المسيل للدموع إحداها بالرأس و 34 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط اثنتان بالرأس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن قوات الاحتلال استهدفت المواطنين الفلسطينيين الذين باتوا ليلتهم فوق"جبل العرمة" التابع لأراضي بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس، في محاولة لإخلاء المنطقة التي تعتبر محط أطماع من قبل المستوطنين الذين أطلقوا دعوات لاستهداف الجبل والاستيلاء عليه.

ونقلت الوكالة, عن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف، قوله أن "قوات الاحتلال استهدفت المواطنين من عدة جهات فوق الجبل بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع".

وأوضح أن حكومة الاحتلال "تمنع الفلسطينيين من البناء في المواقع المرتفعة، والمطلة على المستوطنات خاصة جنوب نابلس، في محاولة لفرض أمر واقع، ومؤشر على البدء بتنفيذ "صفقة القرن"".

وأشار في هذا الصدد إلى أن "(جبل العرمة) يشكل معلما تاريخيا وتراثيا كنعانيا وهو فلسطيني بامتياز، ولا توجد أي مواقع للاحتلال عليه".