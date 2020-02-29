الأمـين العام لجامعة الدول العربية في زيارة إلى الجزائر بدءا من هـذا السبت

يشرع الأمين العام لجامعة الدول العربية ، أحمد أبو الغيط، هذا السبت، في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم يومين، بدعوة من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وتتضمن أـجندة الزيارة محادثات ثنائية تجمع بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون والامين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية صبري بوقدوم، للتشاور حول الترتيبات المتعلقة باجتماع الدورة العادية الـ 32 للقمة العربية المرتقب عقدها بالعاصمة الجزائرية .

وقال حسام زكي،الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ، في تصريح للإذاعة الجزائرية إن زيارة الأمين العام للجالمعة العربية أحمد أبو الغيط للجزائر هي الأولى منذ توليه المنصب، وتهدف إلى لقاء رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون |إضافة الى المحادثات مع وزير الخارجية صبري بوقدوم، مضيفا أنها ستتناول التحضير للقمة العربية المزمع عقدها بالجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري إضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية المشتعلة على غرار الملفين الليبي والسوري بالإضافة إلى التشاور حول تطورات القضية الفلسطينية في أعقاب الإعلان عما يسمى بصفقة القرن.

وأشار المتحدث أيضا إلى جدول اعمال اجتماع وزراء جامعة الدول العربي الذي يعقد في الـرابع من مارس الداخل بالقاهرة.

وأبرز حسام زكي، تعويل الجامعة العربية على الثقل الدبلوماسي للجزائر لإنجاح القمة، مشيدا بالنشاط الدبلوماسي للجزائر منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون رئاسة الجمهورية لاسيما جهودها في حل الأازمة الليبية.