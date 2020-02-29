دورة تأهيلية لاولمبياد-2020 :ميدالية ذهبية للجزائريين فليسي و نموشي

توج الملاكمان الجزائريان محمد فليسي (52 كلغ) ويونس نموشي ( 75 كلغ) امس،الجمعة بميداليتين ذهبيتين في نهائي الدورة التأهيلية الى اولمبياد طوكيو- 2020 ،الجارية بقاعة أرينا بداكار (السينغال).

وفاز فليسي في النهائي على الزامبي شينيامبا باتريك (3-2)، ونفس الانجاز حققه نموشي عقب تغلبه على الكونغولي ، تشاما دافيد (4-1)، علما ان البطلين الجزائريين اقتطعا تأشيرة المرور الى اولمبياد طوكيو- 2020 .

من جهتهما، اكتفى شعيب بلودينات (+91) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ)، بميداليتين فضيتين ، بعد ضمانهما التأهل هما الاخرين الى الالعاب الاولمبية- 2020.

وخسر بلودينات في النهائي امام الكاميروني ياغ نونغ نجييو ماكسيم (4-1)، بينما انسحب بن شبلة امام المغربي ، يونس بعلة.

وتجرى اليوم السبت النهائيات بمشاركة كل من بوعلام رميساء (51 كلغ) وايمان خليف (60 كلغ) ومحمد حومري ( 81 كلغ).

وتأهل الى اولمبياد طوكيو- 2020 ستة ملاكمين جزائريين منهم ، سيدتين وهم : محمد حومري ( 81 كلغ)، شعيب بلودينات (+91 كلغ)، محمد فليسي (52 كلغ)، يونس نموشي (75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) لدى الرجال وبوعلام رميساء (51 كلغ) و ايمان خليف (60 كلغ) لدى السيدات.

بالمقابل ، اقصي كل من ، يحي عبد لي (63 كلغ)، شمس الدين كرامو ( 69 كلغ)، أسامة مرجان (-57 كلغ)، فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) و سارة كالي (69 كلغ).

للتذكير يتأهل عند الرجال أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى أولمبياد طوكيو-2020 ، بينما يتأهل في فئتي 91 و + 91 كلغ منشطا النهائي.

أما لدى السيدات، فتتأهل منشطات النهائي، باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المرتب الثلاث الأولى تأشيرة المرور إلى الأولمبياد.

وعرفت الدورة ، مشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات) .