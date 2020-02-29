المصادقة على مقترح الجزائر بتبادل البريد بين فلسطين وبلدان الاتحاد البريدي العالمي

صادق مجلس الإدارة للاتحاد البريدي العالمي، خلال اجتماعه بالعاصمة السويسرية، بيرن، في الفترة الممتدة من 23 إلى 28 فيفري الجاري، على مقترح الجزائر المسجل ضمن جدول أعماله والمتعلق بتبادل البريد بين فلسطين والبلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي، حسب ما افاد به اليوم السبت بيان لوزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

وأوضح نفس المصدر أن هذا المقترح يهدف إلى "التأكيد على حق دولة فلسطين في إدخال بريدها الوارد دون قيود، لا سيما البريد المتراكم حاليا في المملكة الأردنية" وكذا "حق دولة فلسطين في تحصيل نفقاتها الختامية المستحقة منذ عام 1995"، بالإضافة الى "استمرار تقديم المساعدة والدعم لدولة فلسطين من خلال تنفيذ المشاريع لتطوير البريد الفلسطيني وتنمية الموارد البشرية المختصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة لمواطنيها".

وكان مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي قد تبنى في جلسته المنعقدة بالعاصمة السويسرية قرارا يؤكد على حق فلسطين في التبادل البريدي المباشر مع دول العالم واستلام بريدها الوارد من خلال الأردن دون قيود.

وتجدر الإشارة الى أنه من بين 41 دولة مشكلة لمجلس الإدارة، أيدت المقترح 18 دولة، في حين رفضته دولة واحدة وامتنعت 12 دولة عن التصويت.

وقد عرفت جلسة التصويت تقدم دول أعضاء بمداخلات مؤيدة للمقترح، وهي تونس، المغرب، إيران، تركيا، السودان، باكستان، إندونيسيا والأردن.

وفي الأخير، قام الوفد الفلسطيني بتقديم تشكراته الى الجزائر نظير هذا المقترح ولكل الدول التي صوتت لصالحه.

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية