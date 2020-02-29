بلحيمر يشرف على الاجتماعات السنوية للهيئات التلفزيونية و الاذاعات العربية اليوم

يشرف وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر اليوم على افتتاح اشغال الاجتماعات السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعات العربية التي ستدوم الى غاية الرابع من شهر مارس المقبل بحضور ازيد من 60 مشاركا من البلدان العربية.

وفي هذا الصدد ، أوضح مدير المركز العربي لتبادل الاخبار والبرامج التابع لإتحاد الإذاعات العربية ، محسن سليماني أن اجتماع هذا الصباح سيتناول الجانب المتعلق بكيفية التبادل بين الهيئات العربية الإذاعية والتلفزيونية فيما بينها وبين الهيئات العربية التلفزيونية والإذاعية والإتحادات المهنية الدولية .

وقال سليماني إن المجال سيفتح لممثلي الشركات المكلفة بتسيير المنصات السحابية للحديث حول آخر التحديثات المتصلة بتطوير منصات التبادل التابعة لاتحاد الإذاعات العربية .

وسيتم خلال اليومين المقبلين حسب المتحدث عقد الاجتماعات القطاعية ما بين منسقي الإذاعات ثم منسقي التلفزيون وكذا مهندسي الهيئات التلفزيونية العربية أما اليوم الأخير فسيخصص لمنسقي أقسام التبادل أو ما يعرف بالإعلام الجديد.

وأكد مدير المركز العربي لتبادل الاخبار ان ممثلي 15 بلدا عربيا سيسجلون حضورهم بالإضافة الى ممثلي الاتحادات المهنية الدولية وبعض الشركات الأوروبية المكلفة بالتجهيزات وبتسيير منصات التبادل السحابية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية / إيمان لعجل