﻿أم البواقي : هلاك ثلاثة أشخاص وإصابة اثنين آخرين في حادثي سير متفرقين

هلك ليلة أمس الجمعة واليوم السبت، ثلاثة (3) أشخاص وأصيب اثنان آخران في حادثي سير متفرقين وقعا بإقليم ولاية أم البواقي، حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن حادث انحراف ثم سقوط مركبة من أعلى جسر ليلة الجمعة إلى السبت بالمكان المسمى"مشتة الرقاد"على الطريق الوطني رقم 88 ببلدية مسكيانة قد أودى بحياة شاب (27 سنة) وإصابة آخر من نفس العمر.

وتم نقل الشخص المتوفى والآخر المصاب إلى مستشفى مدينة مسكيانة من طرف الحماية المدنية، وفقا لذات المديرية، التي أضافت أن حادث سير آخر وقع بعاصمة الولاية بالمكان المسمى"بئر جديدة"على الطريق الوطني رقم 10 تسبب في هلاك شابين يبلغان من العمر 27 سنة وإصابة آخر (28 سنة) إثر انحراف مركبتهم واصطدامها بشجرة.

وتدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لنقل الشابين المتوفيين نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى محمد بوضياف بمدينة أم البواقي، فيما تم تحويل الشخص الجريح إلى مستشفى ابن سيناء بذات المدينة، مثلما تمت الإشارة إليه ، هذا وفتحت من جهتها المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا في الحادثين لكشف أسباب وملابسات وقوعهما.