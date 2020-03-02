نحو إعادة بعث مشروع شركة"المراعي"السعودية بالجزائر

كشف وزير التجارة، كمال رزيق، انه طلب رسميا من سفير المملكة العربية السعودية إعادة بعث مشروع شركة "المراعي"السعودية بالجزائر، مشيرا الى انه سيستقبل في غضون الشهور القادمة ممثلين عن هاته الشركة السعودية لإعادة إحياء المشروع.

وقال السيد رزيق في منشور على حسابه الخاص في مواقع التواصل الاجتماعي ان الطلب لإعادة بعث مشروع ملبنة "المراعي"بالجزائر كان خلال لقاء جمعه بسفير المملكة العربية السعودية بالجزائر، عبد العزيز بن إبراهيم العميرني.

ويعود مشروع اقامة شراكة جزائرية-سعودية في مجال انتاج الحليب ومشتقاته عن طريق مركب للشركة السعودية بالجزائر الى سنة 2009 اين تم مباشرة محادثات بين الطرفين لكنه لم يرى النور.

وتعتبر شركة "المراعي" السعودية رائدة في عدة منتجات رئيسية أبرزها الالبان والعصائر والمخابز والدواجن وحليب الاطفال خصوصا في منطقة الشرق الاوسط و شمال افريقيا.

وكان وزير التجارة قد استقبل سفير المملكة العربية السعودية في 21 يناير الفارط، رفقة الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية السيد عيسى بكاي، اين بحث الطرفان سبل تطوير الشراكة والتعاون الثنائي بين البلدين.

ونوه السيد رزيق، خلال اللقاء، بالعلاقات الثنائية "المتميزة"والتي تشهد "تطورا مستمرا"ما يؤهلها للوصول إلى شراكة حقيقية بين الجانبين من شأنها رفع حجم المبادلات التجارية وتخدم اقتصاد البلدين, داعيا المتعاملين الاقتصاديين السعوديين إلى الاستفادة من مناخ الأعمال والامتيازات التفاضلية التي تقدمها الجزائر للشركاء خاصة الأشقاء وما يحمله قانون المالية 2020 من تسهيلات في هذا الجانب إضافة الى باقي المجالات كشبكات التوزيع الكبرى.

كما دعا الوزير السفير السعودي إلى ضرورة تعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين بالتركيز على الاستثمار المباشر في الجزائر بالنظر إلى موقعها الاستراتيجي، لاسيما بعد انضمامها بشكل رسمي إلى منطقة التبادل الحر الإفريقية وهو ما يفتح المجال أمام زيادة حجم تصدير منتوج مشترك جزائري سعودي يكون موجه بالدرجة الأولى للأسواق الإفريقية والآسيوية.

من جانبه ذكر السفير السعودي الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين الطرفين التي سمحت بزيادة حجم الاستمارات السعودية بالجزائر في شتى المجالات.