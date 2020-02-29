توقيف الرحلات نحو البقاع المقدسة إجراء "مؤقت" للحفاظ على صحة المواطنين

أكد وزير الشؤون الدينية والاوقاف، يوسف بلمهدي، هذا السبت بالجزائر العاصمة، أن إلغاء الرحلات نحو البقاع المقدسة بعد قرار المملكة العربية السعودية بتعليق الدخول الى أراضيها بسبب وباء فيروس كورونا هو اجراء "مؤقت" يهدف الى الحفاظ على صحة المواطنين.

وأوضح الوزير، في ندوة صحفية على هامش يوم دراسي حول السلامة المرورية، أن الدولة الجزائرية وعلى غرار كل الدول"احترمت قرار المملكة العربية السعودية القاضي بتعليق الدخول الى اراضيها بسبب وباء فيروس كورونا"، مضيفا أن توقيف الرحلات من الجزائر نحو البقاع المقدسة"هو اجراء وقائي مؤقت حفاظا على سلامة المواطنين إلى حين السيطرة على الوباء".

وكانت المملكة العربية السعودية قد قررت الأربعاء الماضي تعليق الدخول إلى أراضيها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس"كورونا الجديد" الى البلاد.

و يخص هذا الإجراء المؤقت الخاضع لتقييم مستمر للسلطات الصحية السعودية، الأشخاص الحاملين تأشيرات سياحية سعودية مقيمين بالبلدان، حيث يتفشى فيروس كورونا وكذا مواطني بلدان أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وفي سياق متصل، قال الوزير بلمهدي أنه تم اتخاذ، ككل مرة، حزمة من الاجراءات لتوعية وتحسيس المواطنين عبر الخطاب الديني، مشيرا الى أن الدولة تبذل كل الجهود لخدمة الجزائريين وهو ما التزم به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في هذا الشأن.

وفي موضوع أخر، جدد الوزيرالتأكيد على أن أبواب الحوار ستظل مفتوحة للتكفل بانشغالات الائمة، داعيا إياهم الى التعبير عن مطالبهم الاجتماعية والمهنية عن طريق تنظيم نقابي.

وأشار بهذا الخصوص أن العديد من المسائل تم التكفل بها على غرار السكن، مشيرا الى أنه تم توزيع ما لا يقل عن 6200 مسكن لهذه الفئة علما أن الاحتياجات على المستوى الوطني لا تتعدى 7000.

أما بخصوص الزيادة في اجور الائمة، قال الوزير أن رواتب الموظفين "متوقفة على خزينة الدولة وعلى الوضعية المالية التي تعيشها البلاد لذا سيتم طرح مسألة مراجعة المنح والعلاوات للنقاش".

في نفس السياق، ذكر الوزير أن مشروع قانون متعلق بحماية الائمة سيعرض قريبا على البرلمان.