الجولة ال21: القمة دون فائز، شبيبة سكيكدة ترتقي إلى الوصافة وإتحاد الحراش تتعقد وضعيته

إنتهت قمة الجولة 21 من بطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم التي جمعت الملاحق وداد تلمسان بضيفه رائد الترتيب أولمبي المدية دون فائز، في حين، كانت شبيبة سكيكدة أكبر المستفيدين بعودته بفوز خارج الديار سمح لها بالارتقاء مركز الوصافة، في الوقت الذي تتعقد فيه وضعية فريق اتحاد الحراش في أسفل الترتيب.

وفي اللقاء الذي شد أنظار متتبعي "الساحرة المستديرة"، أخفق وداد تلمسان في تجاوز عقبة الضيف، أولمبي المدية، الذي فرض عليه التعادل السلبي (0-0)، وهي النتيجة التي تخدم الضيوف أكثر.

وبهذا يعزز الأولمبي مركزه الريادي بمجموع 39 نقطة، متبوعا بالوداد في الصف الثاني وشبيبة سكيكدة برصيد (36ن).

من جهته، حقق فريق شبيبة سكيكدة فوزا ثمينا، بعد تغلبه خارج القواعد على أمل بوسعادة بهدف وحيد أمضاه المهاجم مرزوقي.

وهي النتيجة التي تسمح لأبناء"روسيكادا" بالصعود إلى المركز الثاني مناصفة مع وداد تلمسان ب36 لكل منهما، الأمر الذي يضاعف من حظوظهم لاقتطاع تأشيرة الصعود إلى الرابطة الاولى، أما الأمل فيحتل الصف التاسع ب26 نقطة.

كما استغل فريقا أمل الأربعاء وسريع غليزان فرصة إستضافتهما لكل من دفاع تاجنانت وجمعية الخروب، للفوز عليهما (4-0) و (4-1) على التوالي.

ويسمح الفوز لكلا الفريقين بالبقاء ضمن كوكبة المقدمة، حيث يحتل الأمل الصف الرابع ب35 نقطة، متبوعا بالسريع في المركز الخامس برصيد 33 ن.

في حين, تتوقف "الخروبية" في المركز الثامن ، بينما يتراجع الدفاع الى المرتبة 13 ب24 نقطة الأمر الذي يدخل الفريق في مرحلة شك، كون لا تفصله سوى ثلاث نقاط عن منطقة السقوط.

وتواصل مولودية العلمة تشبثها بأمل الصعود، حيث لم تفوت فرصة إستضافة مولودية بجاية لتتغلب عليها بهدف نظيف.

وإذا كانت "البابية"لا تزال "تلتصق"في الصف الخامس مع سريع غليزان ب33 نقطة لكليهما، فإن"الموب" تبقى في المنطقة المهددة بالسقوط، كونها تتواجد ضمن المركز 15 وما قبل الاخير ب21ن.

من جانبه، يواصل فريق اتحاد الحراش "الغرق"، اثر خسارته خارج الديار أمام احاد المنافسين على البقاء، شبيبة بجاية، بهدفين دون مقابل.

وهو الانتصار الذي يسمح لأبناء "يما قورايا" بالتنفس قليلا، بمغادرتهم لأول مرة للمنطقة الحمراء، بارتقائهم الى المرتبة ال14 راقعين رصيدهم الى 24 نقطة، أما وضعية "الحراشية"فيبدو أنها تزداد تقعدا في المركز ال16 و الأخير، بمجموع 19 نقطة، متأخرين بخمس خطوات عن أول الناجين من السقوط.

وفي مباراة أخرى، حقق أولمبي أرزيو فوزا مهما على الضيف اتحاد عنابة، بهدف امضاء المدافع عبدلي في آخر نفس من المباراة.

وسمح الفوز لأبناء مدينة "البيتروكيمياء"بالابتعاد عن منطقة الخطر، محتلين المرتبة 11 بمجموع 25 نقطة، أما "العنانبة" فيحتلون الصف العاشر بحصيلة 26 نقطة.

وانطلقت هذه الجولة أول أمس الخميس بإجراء مباراة جمعية وهران أمام الضيف مولودية سعيدة، وعرفت فوز الفريق المحلي ب(1 - 0)، وهو الفوز الذي يسمح لأبناء"المدينة الجديدة بالتواجد في الصف السابع ب32 نقطة، أما "السعيدية" فتحتل المرتبة 11 ب25 نقطة، مناصفة مع أولمبي أرزيو.