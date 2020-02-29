إجراء القرعة الخاصة بالحصة الاضافية للحج لفائدة المسجلين البالغ سنهم 70 سنة فما فوق

أجريت هذا السبت بمقرات كل ولايات الوطن عملية القرعة الخاصة التي أقرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون لفائدة المواطنين المسجلين في القرعة لموسمي حج 2020 و2021 البالغ سنهم 70 سنة فما فوق وسجلوا عشرة مرات فاكثر، حسب ما أفاد به بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وكان رئيس الجمهورية قد قرر تخصيص حصة اضافية حرصا منه على اعطاء هذه الفئة فرصة اكبر لأداء مناسك الحج، حيث خصص الفي (2000 ) دفتر حج لموسم 2020 ونفس الحصة لموسم 2021.

ونظمت عملية القرعة بإشراف لجان ولائية برئاسة مدراء التنظيم والشؤون العامة وسط ظروف تنظيمية محكمة، يضيف البيان.