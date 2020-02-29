الجولة الـ20: شباب بلوزداد يعمق الفارق عن الملاحقين

عرفت الجولة الـ 20 من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم التي انطلقت يوم الخميس و تواصلت هذا السبت، تأكيد الرائد شباب بلوزداد لزعامته بفوزه الباهر على شبيبة القبائل (3-1) مستغلا بالمناسبة تعادل ملاحقه المباشر مولودية الجزائر أمام نظيرتها الوهرانية (1-1) ليعمق الفارق إلى 5 نقاط، بينما ازدادت وضعية متذيل الترتيب نصر حسين داي تعقيدا بعد هزيمة أخرى سجلها بسطيف (0-2 ) أمام الوفاق الذي يفتك بالمناسبة المركر الثالث من شبيبة القبائل، فيما سجل اتحاد بسكرة فوزا ثمينا خارج قوعده بسيدي بلعباس (1-0).

وإستعاد أبناء العقيبة نشوة الفوز أمام الكناري (3-1) في قمة هذه الجولة التي حضرها جمهور غفير، حيث أكدوا فوز لقاء الذهاب بتيزي وزو (3-0), ليبرزوا مرة اخرى مدى استعدادهم لحصد اللقب.

وساهم كل من بلحول (د 11 من ضربة جزاء)، وبوشار (د 42) و سويبع (د 45+2) في هذا الانتصار، بينما اكتفت الشبيبة بتسجيل هدف الشرف في الشوط الثاني عن طريق حمرون (د 70 من ضربة جزاء) متقهقرة بذلك للمركز الرابع.

وفي ملعب 5 جويلية الأولمبي, افترقت مولوديتا الجزائر ووهران على نتيجة التعادل (1-1)، وهي نتيجة لم ترض المدرب الجديد نبيل نغيز الذي كان يعول على الفوز للالتحاق بالرائد البلوزدادي، والذي نجا من هزيمة محققة أمام "الحمراوة" الذين أهدروا ضربة جزاء في الشوط الأول قبل أن يضيع منهم هدف الفوز في اللحظات الأخيرة بعد تعديل النتيجة بواسطة مطراني( د 72)، حيث ارتطمت الكرة بالقائم الايمن لحارس المولودية طوال.

وواصل وفاق سطيف سلسلة انتصاراته وهذه المرة على حساب نصر حسين داي (2-0)، ليكشف مجددا عن نواياه في منافسة صاحبي المقدمة بلوزداد و العميد.

ويعول أشبال المدرب التونسي، نبيل كوكي على الثنائية طالما و أنهم لا زالوا متأهلين في منافسة الكأس خلافا لفرق المقدمة.

أما نصر حسين داي الذي دفع ثمن عدم استقراره اداريا و فنيا، فهو عاجز عن رد الاعتبار لنفسه بعد هجرة ألمع لاعبيه لأندية أخرى خارج الوطن.

وضيع شباب قسنطينة فرصة اعتلاء المنصة الشرفية بعد التعادل المفروض عليه بميدان الشهيد حملاوي (1-1) من طرف نجم مقرة.

هذا الأخير الذي يصارع من أجل البقاء، بادر بالتسجيل في الشوط الأول عن طريق هارون (د 32 من ضربة جزاء) قبل ان يتمكن "السنافر"من تعديل النتيجة في الشوط الثاني, دون أن ينجحوا في افتكاك هدف الفوز الذي طالما بحثوا عنه.

ولم يفرط ممثل الجنوب الجزائري، شبيبة الساورة في نقاط مباراته أمام اتحاد الجزائر حيث فاز عليه بهدف كان وزنه من ذهب جاء في الدقيقة (45) عن طريق المعمري، ليرتقي بذلك للمركز السادس ب 29 نقطة، في حين تبقى دار لقمان على حالها بالنسبة لاتحاد العاصمة الذي سجل الهزيمة الثالثة على التوالي والذي عرف هذا الأسبوع انسحاب مدربه بلال دزيري، في انتظار تسوية الوضعية الادارية للنادي مع مموله الجديد "سربور".

وجاءت مفاجأة هذه الجولة من بلعباس والتي كان صاحبها اتحاد بسكرة الذي عاد بكامل الزاد بفوزه (1-0) على الاتحاد المحلي.

فالهدف الذي سجله بن الطيب (د 62) سيكون وزنه من ذهب ساعة الحساب، حيث أضحى أبناء الزيبان في وضعية احسن مقارنة بمرحلة الذهاب.

أما تشكيلة "المكرة" التي لا زالت تعاني من ازمة مالية خانقة، فهي تراوح منذ مدة مكانها بفعل النتائج السلبية المتتالية.

وفي عين مليلة، حسمت الجمعية المحلية الداربي لصالحها بفوزها على أهلي برج بوعريريج (2-0) من تسجيل طيايبة (د 53) و ذيب (د71), بعد هذا افوز، تنفست "لاسام"، الصعداء عكس الأهلي الذي يبقى مهددا رغم تداول المدربين على العارضة الفنية و التي قد تعرف قدوم المدرب السابق لاتحاد الجزائر، بلال دزيري.

وكانت هذه الجولة قد انطلقت يوم الخميس حيث تمكن نادي بارادو من تحقيق الفوز خارج الديار على حساب جمعية الشلف بنتيجة (1-0) من تسجيل اللاعب عبد القهار قادري ( د 63) في انتظار اجراء مباراته المتأخرة مع مولودية الجزائر.