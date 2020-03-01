النطق بالبراءة في حق الإعلامي والناشط السياسي فوضيل بومالة

تم هذا الأحد بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة النطق بالبراءة في حق الإعلامي و الناشط السياسي فوضيل بومالة المتابع بتهمة "المساس بالوحدة الوطنية" و"عرض مناشير من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

وقرر قاضي الجلسة إسقاط كل التهم والحكم بالبراءة في حق فوضيل بومالة الذي يتواجد منذ شهر سبتمبر الماضي رهن الحبس المؤقت.

وكانت محكمة الدار البيضاء قد أجلت, الأحد الماضي, النطق بالحكم في القضية بعد جلسة محاكمة دامت أكثر من 16 ساعة.

وكان وكيل الجمهورية لنفس المحكمة التمس في حقه عقوبة سنة سجنا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 100الف دينار جزائري.