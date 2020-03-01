الرئيس تبون يهنئ عناصر الحماية المدنية بمناسبة يومهم العالمي

هنأ رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون هذا الأحد عناصر الحماية المدنية الجزائرية بمناسبة إحياء يومهم العالمي, وذلك عبر تغريدة في حسابه على موقع تويتر.

وجاء في التغريدة :"يطيب لي في اليوم العالمي للحماية المدنية تهنئة أبنائي وبناتي في الحماية المدنية الجزائرية, معبرا لكم عن عرفان الشعب بتضحياتكم لحماية الأرواح والممتلكات والبيئة ومكافحة الأخطار والكوارث.

أعانكم الله على مهامكم وستجدونني دوما إلى جانبكم خدمة لوطننا".

وتحيي الجزائر, هذا الأحد على غرار باقي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للحماية المدنية, اليوم العالمي للحماية المدنية بتنظيم عدة تظاهرات على المستوى الوطني من أجل تحسيس وتوعية المواطنين بدور هذه الهيئة في مكافحة الأخطار والكوارث.

وتجري التظاهرات هذه السنة تحت شعار "مسعف لكل بيت", حيث يتم إبراز دور وأهمية الإسعافات الأولية, إلى جانب استغلال مختلف وسائل التكنولوجيا الحديثة في بث دروس تتعلق بأبجديات الإسعافات الأولية, إلى جانب دور الوقاية و التحسيس وكذا التركيز على الإعلام الجواري من اجل غرس ثقافة وقائية.