مجلس الأمن والسلم الإفريقي يناقش الوضع في الصومال

ناقش مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي الوضع في الصومال والأعمال المطلوبة من الحكومة الصومالية في الفترة المقبلة.

وأشاد المجلس بما وصفه بـ"الأجندات المهمة" التي قامت الحكومة الفيدرالية بتنفيذها لكنه عبر عن قلقه من استمرار هجمات حركة "الشباب" الارهابية، داعيا إلى حل الخلافات القائمة بين الحكومة الفيدرالية والولايات الأعضاء فيها.

وأشار المجلس إلى أن الهدف من تواجد بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال هو إنقاذ الشعب الصومالي والحفاظ على الأمن والاستقرار والتنمية وتحقيق المصالحة، مضيفا أن وقت تسليم المسؤولية الأمنية إلى القوات الصومالية قد حان.

وطالب المجلس بالعمل معا على تحسين الوضع الإنساني في الصومال الذي تأثر بالكوارث الطبيعية، والمشاركة في تحقيق الأمن وبناء الطرق والجسور لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.

كما شدد على أهمية استخدام الموارد في خلق أجواء سياسية وأمنية تسمح بإجراء انتخابات في الصومال .