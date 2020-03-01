بن باحمد للإذاعة: الشفافية تقلق بعض الأطراف في سوق الأدوية

قال الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عبد الرحمن لطفي جمال بن باحمد هذا الأحد إن " منظمة الصحة العالمية وضعت تحت تصرفنا منذ أربع سنوات برنامجا حاسبيا ولكن لم يتم تطبيقه أبدًا ، لأن الشفافية تقلق بعض الناس".

وأثناء حديثه في برنامج ، "ضيف التحرير" الذي تبثه القناة الإذاعية الثالثة ، أوضح الوزير أن التعتيم الذي ساد في سوق الأدوية كان يصب في مصلحة بعض الأطراف " الذين أتاحت لهم سلطتهم في صنع القرار توجيه السوق ، على حساب حماية الصحة العامة ومصالح الدولة الجزائرية".

وكشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية عن برنامج عمله القائم على أربعة محاور رئيسية، متعهدًا بالعمل في شفافية، مشيرا إلى أن هذه السياسة في مجال الصناعة الصيدلانية تعتمد على "الوفرة والجودة والتنمية الاقتصادية".