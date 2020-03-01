فيروس كورونا: الرئيس تبون يعطي تعليمات "صارمة" للحفاظ على درجة عالية من الحيطة و اليقظة

أعطى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، هذا الأحد خلال ترؤسه لاجتماع المجلس الأعلى للأمن، تعليمات "صارمة" للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة قصد مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا، وأمر "بتعبئة حثيثة" لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية قصد مواجهة أي انتشار لفيروس كورونا، ترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، هذا الأحد 1 مارس 2020، بمقر رئاسة الجمهورية، اجتماعا تنسيقيا مع أعضاء المجلس الأعلى للأمن، قدم خلاله السيد الوزير الأول عرضا تقييميا للوضع".

و اضاف البيان "و عقب عرض الوزير الأول، الذي طمأن من خلاله بأن السلطات المعنية تتحكم كلية في الوضع، أعطى السيد رئيس الجمهورية تعليمات صارمة للحفاظ على درجة عالية من الحيطة واليقظة، وأمر بتعبئة حثيثة لكافة القطاعات المعنية قصد مجابهة أي احتمال".

وأكد المصدر أنه "وخلال هذا اللقاء، تم التطرق أيضا إلى قضايا أخرى تتعلق بالخصوص بمسائل أمنية، أعطى بشأنها السيد رئيس الجمهورية تعليمات دقيقة لتعزيز إجراءات المراقبة والأمن على مستوى حدود الوطن".