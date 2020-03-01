وفاة محمد عرام عميد الشريط المرسوم الجزائري

توفي سهرة السبت مؤلف الأشرطة المرسومة و مخرج الأفلام المتحركة, محمد عرام, أول رسام نشر سلسلة من الرسومات في الصحافة الجزائرية, عن عمر ناهز 86 عاما اثر مرض عضال, حسبما علم من محيطه.

و نشر محمد عرام الذي يعد رائدا في ميدان الفن التاسع, في سنة 1967, السلسلة الأولى للشريط المرسوم في أعمدة الصحيفة الأسبوعية " ألجيري أكتياليتي", أين بدأ مشواره في الرسم الخيالي بالعمل الفني "نعر, حورية سيدي فرج" قصته الأولى المستوحاة من شخصية سوبرمان.

و اشتغل محمد عرام, المتخرج من مدرسة الفنون الجميلة بالجزائر العاصمة, في التلفزيون العمومي كمؤلف و مخرج الرسوم المتحركة التي تم بثها للمرة الأولى في منتصف الستينات, غداة استقلال الجزائر.

و ساهم محمد عرام رفقة خمسة رسامين آخرين, من بينهم عبد الرحمان مدوي, عميد أخر للشريط المرسوم الجزائري, في إطلاق "مقيدش", الجريدة الأولى للشريط المرسوم التي صدرت في فيفري 1969 ,قبل أن تختفي أربع سنوات فيما بعد, أي في سنة 1973.

و سيوارى جثمان الفقيد, ظهيرة الأحد, بمقبرة بن عمر في القبة (الجزائر العاصمة), حسب ما علم لدى أقاربه.

المصدر: واج