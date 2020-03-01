مختصون للإذاعة: تقوية الجهاز المناعي كفيل بالقضاء على فيروس كورونا

اكد مختصون لملتيميديا الإذاعة أن فيروس كورونا اخذ حجما كبيرا من التهويل يفوق حجمه الحقيقي معتبرين اياه فيروسا كباقي الفيروسات الموسمية سريعة الإنتشار مبرزين في نفس الوقت سبل تقوية جهاز المناعة من اجل مجابهته خصوصا في ظل غياب دواء لهذا الفيروس في الوقت الحالي .

كورونا ليس بالفيروس الجديد ...

وفي هذا الصدد قال الدكتور عيادة عبد الحفيظ إن فيروس كورونا ليس بالجديد كما يعتقد عامة الناس بل جدد نفسه بصفة متطورة عن نسخه السابقة على غرار فيروس السارس مشيرا الى التهويل الإعلامي الملازم له بتسليط الضوء على نسبة الوفيات وتجاهل نسبة الشفاء الكبيرة التي فاقت 85 بالمائة من حالات الإصابة على المستوى العالمي.

ونبه الدكتور بسبل الوقاية من انتقال العدوى الفيروسية للكورونا فغسل الايدي و استعمال المطهرات الكحولية واستخدام الاقنعة الواقية بالنسبة للاشحاص المصابين كفيل بالقضاء على مكامن الخطر .

وأشار الدكتورعيادة الى تعامل الناس مع الامراض المزمنة التي لم تعد تشكل خطرا رغم انها تودي بحياة الآلاف سنويا متجاوزة بذلك عدد حالات الوفيات بسبب فيروس كورونا ومنها أمراض القلب و الشرايين و الانفلونزا الموسمية التي حصدت 12 الف حالة وفاة عبر العالم هذه السنة وهي نسبة كبيرة مقارنة بحوالي 2000 حالة وفاة بكورونا .

ضرورة التخلص من المشاكل الصحية التي تضعف جهازنا المناعي حتي يكون جاهزا للقضاء على فيروس كورونا...

ومن جهته شدد المختص في الطب الداخلي الدكتور فتحي شريف على ان مناعة جسم الانسان كفيلة بالتصدي لكل الفيروسات بما فيها فيروس كورونا لكن هذا الاخير يتطلب وقتا وكفاءة من الجسم للتغلب عليه وحتى في الحالات الحادة و الاكثر خطورة تكون المساعدة الطبية مكملة للجهاز المناعي ولا تحدث الوفيات إلا في حالة انعدام المناعة لدى بعض الفئات التي تعاني من الامراض المزمنة وتبقى فئة الاطفال حسبه في مأمن من انتقال العدوى إذ لم تسجل إصابات لدي الصغار الاقل من 10 سنوات إلا نادرا .

وأكد فتحي شريف على حتمية التخلص من كل المشاكل الصحية التي تساهم في اضعاف قدرة جهاز المناعة في مجابهة المرض مشددا على اهمية النظافة و التغذية السليمة و ممارسة الرياضة لتقوية ودعم مناعة اجسامنا.

الاستقرار النفسي يدعم جهاز المناعة في معركته ضد فيروس كورونا...

وحسب المختصة في بيولوجيا الدم الدكتورة هدى بوكرب فإن الجانب النفسي يلعب دورا بالغ الاهمية في تدعيم او تثبيط مناعة اجسادنا وله دور فعال في مجابهة فيروس كورونا وهو مايغفل عنه الكثيرون فيمكن للتوتر او الغضب ان يرفع نسبة هرمون الكورتزول في الدم وهو مثبط فيزيولوجي للجهاز المناعي لمدة لاتقل عن 5 ساعات متواصلة ولهذا فالجانب النفسي يسيطر بطريقة مباشرة على الجهاز المناعي وهوا ماتثبته عدة دراسات في المجال.

المصدر:ملتميديا الإذاعة / إيمان لعجل