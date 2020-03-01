هشام بودرالي على رأس المنتخب الوطني لأقل من 21 سنة

عُين هشام بودرالي على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني لكرة اليد لأقل من 21 سنة اليوم الأحد حسب بيان للاتحادية نشرته عبر صفحتها في الفيسبوك .

وقد جرى تنصيب بودرالي الذي خلف المدرب جلال الدين حروس بحضور رئيس الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد حبيب لعبان والمدير التقني الوطني كريم بشكور.

ويأتي هذا التعيين في إطار تحضيرالمنتخب الوطني لأقل من 21 سنة للمشاركة في البطولة الإفريقية لكرة اليد والتي ستجرى وقائعها في المغرب من 13 إلى 23 أوت 2020.

ويعول على قائد الفريق الوطني السابق لكرة اليد لإعطاء دفع جديد للفريق الوطني لأقل من 21 سنة الذي بقي دون مدرب لمدة لا تقل عن سنة كاملة وذلك منذ اختتام فعاليات البطولة الإفريقية لسنة 2018 التي احتضنتها مدينة مراكش المغربية.

بودرالي الذي أشرف على تدريب فريق أولمبيك مدينة عنابة وحقق معه مراتب مشرفه حتى وصف بمفاجأة الموسم سيخوض أول تجربة له في التدريب الوطني بمساعدة فنية من هشام فليغه.