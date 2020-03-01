الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا

تسلم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الاحد، لدى استقباله وزير خارجية جمهورية الكونغو، جون كلود قاكوسو، رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان :" استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم، الأحد 01 مارس 2020، وزير خارجية جمهورية الكونغو للتعاون والكونغوليين في الخارج جون كلود قاكوسو، مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية الكونغو السيد دونيس ساسو نقيسو، بصفته رئيس اللجنة العليا للاتحاد الإفريقي حول ليبيا".

"وخلال هذه المقابلة-- يضيف ذات المصدر--، تسلم رئيس الجمهورية رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع هذه اللجنة في الثاني عشر من الشهر الجاري في مدينة أويو، للدفع بعملية السلام في البلد الشقيق، على ضوء قرارات ندوة برلين الدولية حول ليبيا وقرارات الاتحاد الإفريقي ذات الصلة".

وقد بارك السيد الرئيس هذا المسعى، انطلاقا من "قناعته الراسخة بأن المخرج الوحيد للأزمة الليبية هو الحل السياسي الذي يسمح بالعودة إلى المسار التفاوضي، بعيدا عن التدخلات العسكرية الأجنبية.

وكان الرئيس تبون قد استقبل بالجزائر العاصمة وزير الشؤون الخارجية الكونغولي السيد جون كلود غاكوسو.

وفي تصريح صحفي عقب الاستقبال الذي خصه به الرئيس تبون أوضح السيد غاكوسو أن اللقاء دار حول الملف الليبي.

وقال في هذا الصدد "لقد حظيت باستقبال من طرف الرئيس تبون تم خلاله التطرق مطول إلى الملف الليبي" مذكرا بأن "إفريقيا التزمت بمناسبة انعقاد ندوة برلين حول ليبيا (يناير 2020) بتنظيم ندوة كبيرة للمصالحة الليبية الشاملة".

واستطرد قائلا "نعكف حاليا على هذه الندوة وعلى اجتماع سيعقد ببرازافيل (جمهورية الكونغو) ستجمع البلدان الأعضاء في مجموعة الاتصال والمتمثلة في كل من الجزائر البلد الذي يحظى بنفود كبير ومصر البلد الجار لليبيا وجنوب إفريقيا التي تترأس الاتحاد الافريقي منذ فبراير الأخير والتشاد البلد الجار الذي يواجه انعكاسات الأزمة الليبية والكونغو برازافيل من خلال رئيسه دونيس ساسو نغيسو الذي يترأس اللجنة الرفيعة المستوى حول ليبيا".