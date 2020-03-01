إعلان-ذكرى الطلبة الصحراويون بالجزائر: تشبث بالنضال حتى بسط السيادة على كامل التراب الصحراوي

عبرعدد من الطلبة الصحراويين في الجزائر، الأحد بالبليدة، على تشبثهم بالنضال من أجل انتزاع حقهم في الحرية والاستقلال وبسط سيادة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على كامل ترابها.

وأكد هؤلاء الطلبة على هامش الإحتفالات المخلدة للذكرى ال44 لإعلان قيام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية التي احتضنتها جامعة "سعد دحلب"، أنهم "متفائلون" إزاء وجود انفراج قريب للقضية الصحراوية خصوصا بعد القرارات الأخيرة للقمة الـ33 للإتحاد الإفريقي المنعقدة في 10 فبراير الماضي بأديس ابابا والمؤتمر الـ15 للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) المنعقد منذ حوالي ثلاثة أشهر والذي تم من خلاله تجديد الجهاز السياسي والإداري للجبهة.

وفي هذا الصدد قال سيد مهدي امحمد شماط عضو مكتب فرع الوسط للطلبة الصحراويين في الجزائر وطالب بجامعة المدية أن هناك "بادرة أمل تلوح في الأفق تؤكد أن حل القضية الصحراوية أصبح قريبا وأمرا حتميا لأنه لم يبق أمام المجتمع الدولي خيار سوى أن يلعب دوره في هذا الصدد من خلال منح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره أو أن نتوجه للكفاح المسلح لبسط سيادتنا ونفوذنا على كامل التراب الصحراوي".

وأضاف ذات المتحدث أن "الشعب الصحراوي سئم من تماطل الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن خصوصا فرنسا التي تعد الحليف الأمني للمغرب".

وبدوره ذكر أيوب محمد سيدي عضو المكتب التنفيذي لفرع الشهيد "زرقة حمود" للطلبة الصحراويين و طالب بجامعة العفرون أنه و زملائه "متفائلون تمام التفاؤل بفرض سيادتنا على أراضينا المحتلة في القريب لاسيما عقب المستجدات الدولية الأخيرة فيما يخص القضية الصحراوية" مؤكدا أن "الطلبة سيستمرون في عطائهم و نضالهم إلى غاية ربح معركة التحرير و بعدها الشروع في معركة البناء".

كما قال أبا أحمد محمد من جامعة المسيلة و عضو في المكتب التنفيذي لمكتب الشهيد "لحبيب مصطفى" لطلبة الوسط أن "النصر سيكون حليفا قريبا و نحن نساهم من خارج الأراضي الصحراوية المحتلة بالتعريف بقضيتنا من جهة و التشبت بالعلم من جهة اخرى لأنه بمثابة سلاح نشق به طريقنا لتحرير أراضينا".

ومن جهته اعتبر الطالب السلامة داداه الأمين العام لمكتب الطلبة الصحراويين بالبليدة أن الإحتفال بهذه الذكرى في الجزائر يعد "بحد ذاته رافعة سياسية ودعما لتحقيق تقدم في القضية الصحراوية العادلة لتصفية الإستعمار".

وجرى بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 44 لإعلان قيام الجمهورية الصحراوية التي بادر بتنظيمها فرع "الشهيد زرقة حمود" للطلبة الصحراويين بالجزائر والتي احتضنتها جامعة "سعد دحلب"، تنظيم معارض تبرز الثقافة الصحراوية والنضالات السياسية والدبلوماسية وصورا للاضطهاد الذي يتعرض له الشعب الصحراوي المحتل.

وتم بالمناسبة التي حضرها عدد من الطلبة الصحراويين والجزائريين من عدد من جامعات الوطن، إلقاء مداخلات تبرز التضامن و الأخوة بين الشعبين وعرض فيلم مصور حول تاريخ القضية الصحراوية.