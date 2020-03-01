كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية يقوم بزيارة عمل الى الجزائر

يقوم كاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية الايطالية والتعاون الدولي مانليو دي ستيفانو، ابتداء من اليوم الاحد في زيارة عمل الى الجزائر في اطار تطوير العلاقات الثنائية، حسبما افاد بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وخلال هذه الزيارة التي تدوم ثلاثة ايام، سيحظى كاتب الدولة الايطالي باستقبال من طرف مسؤولين سامين بوزارة الشؤون الخارجية و على مستوى العديد من الدوائر الوزارية الاخرى، منها الطاقة والمناجم والاشغال العمومية والنقل و الفلاحة و التنمية الريفية والصيد البحري والمنتجات الصيدية والبريد والاتصالات السلكية و اللاسلكية، وكذا على مستوى وزارة التجارة، حسبما اكد المصدر ذاته.

وتندرج هذه اللقاءات في اطار "تعزيز الشراكة الاقتصادية الجزائرية-الايطالية و تحضير المواعيد الثنائية الكبيرة لا سيما الاجتماع الثنائي الرفيع المستوى الذي من المقرر ان يُعقد قبل نهاية السداسي الاول من السنة الجارية"، حسبما أضاف البيان.