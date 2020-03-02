فاروق عمران لملتيميديا الإذاعة:المهارات التي نقدمها تتماشى مع متطلبات السوق الدولية.

كشف نائب رئيس الجمعية الجزائرية لإدارة المشاريع السيد فاروق عمران عن برنامج ثري يهدف الى تكوين الشباب حاملي الافكار الابتكارية و المشاريع المقاولاتية يمكنهم من تجسيد مشاريعهم الاقتصادية وإدارتها بنجاح.

وقال فاروق عمران في تصريح خص به ملتيميديا الاذاعة الجزائرية على هامش انطلاق فعليات تظاهرة you crew day هذا الاثنين بجامعة العلوم والتكنولوجيا هواري بومدين إن برنامج اليوم سيتضمن عدة ورشات في مختلف تخصصات إدارة المشاريع على غرار كيفية ادارة المخاطر عن طريق التكهن بها قبل وقوعها وكذا ادارة الوقت بالإضافة الى التمكن من التحكم في المشاريع الرقمية .

وأكد نائب رئيس الجمعية الجزائرية لإدارة المشاريع المنبثقة عن الجمعية الدولية للمانجمنت الكائن مقرها بسويسرا أن الخبرات التي تقدمها الجمعية تتماشى مع متطلبات سوق العمل الدولية وهي تمكن المنخرطين فيها من الحصول على مناصب عمل في كبرى الشركات العالمية .

ونوه المتحدث ببرنامج المحاضرات التي سيديرها مختصون في المجال وتتعلق بكيفية التجاوب مع المشاريع حسب التغيرات وكذا بكل مايخص الاتصالات اللاسلكية و إدارة الوقت و المصاريف .

وقال فاروق عمران ان الفئة المستهدفة لاتقتصر على الطلبة الجامعيين بل تشمل كل حاملي المشاريع المقاولاتية حتى تكون هذه الاخيرة ناجحة وداعمة للاقتصاد الوطني .

المصدر :ملتيميديا الإذاعة /إيمان لعجل