الرئيس تبون يستقبل مبعوث الوزير الأول الكندي

استقبل رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, هذا الاثنين بالجزائر العاصمة, الوزير الأول الكندي الأسبق, شارل جوزيف كلارك بصفته مبعوثا للوزير الأول, جوستين ترودو, حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وقد نقل المبعوث للرئيس تبون - يضيف نفس المصدر- "تهاني الحكومة الكندية على انتخابه رئيسا للجمهورية وتمنى أن تؤيد الجزائر ترشح بلاده للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن".

وأثناء هذه المقابلة, تم التطرق أيضا إلى "ضرورة استغلال صفاء العلاقات التاريخية بين البلدين من أجل إرساء أسس تعاون مباشر متعدد المجالات من خلال إنشاء لجان قطاعية ثنائية تضمن الديناميكية الدائمة لهذا التعاون".

كما استقبل الوزير الأول عبد العزيز جراد في اليوم ذاته الوزير الأول السابق و المبعوث الخاص للحكومة الكندية ، حسبما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.

و خلال هذا اللقاء، سلم السيد شارل جوزيف كلارك للوزير الأول رسالة من نظيره الكندي جوستين ترودو موجهة لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حسب ذات المصدر .

و قد انتهز ممثل الوزير الأول الكندي هذا اللقاء ليهنئ الحكومة بمناسبة مصادقة البرلمان على مخطط عملها، يضيف ذات المصدر.

و جرى اللقاء بحضور وزير الشؤون الخارجية، صابري بوقدوم.