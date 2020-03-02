المدير العام للإذاعة الجزائرية يستقبل رئيس إتحاد الإذاعات الإفريقية

استقبل المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري هذا الاثنين بمقر المؤسسة ،رئيس إتحاد الإذاعات الإفريقية (UAR) السيد Grégoire Ndjaka الذي أدى له زيارة مجاملة بمناسبة تواجده بالجزائر للمشاركة في أشغال الاجتماعات السنوية للهيئات التلفزيونية والإذاعية العربية (ASBU) والمنظمة بمقر المركز العربي لتبادل الأخبار والبرامج التابع لإتحاد إذاعات الدول العربية.

وقد تم خلال هذا اللقاء التطرق إلى التعاون المشترك بين الهيئتين وكذا استعراض التحضيرات الجارية لتنظيم الجمعية العامة الـ 13 لاتحاد الإذاعات الإفريقية المقررة في أخر شهر مارس ببوتسوانا .