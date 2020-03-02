تنس الطاولة: الجزائري العربي بورياح يتأهل إلى اولمبياد طوكيو

افتك اللاعب الجزائري العربي بورياح تأشيرة المرور الى الألعاب الاولمبية طوكيو 2020 في فردي تنس الطاولة، على حساب التونسي كريم بن يحيى، خلال الدورة التأهيلية التي اختتمت السبت برادس التونسية، عقب ثلاثة أيام من المنافسة.

فبعدما كان منهزما في المجموعتين الأوليين (7-11 و 6-11)، نجح بورياح الناشط في صفوف التشكيلة الفرنسية كوربفوا لتنس الطاولة، في العودة بالنتيجة، ليفوز بالمجموعة الثالثة 11-9 ثم الرابعة 11-5.

وتمكن المنافس التونسي من التقدم مجددا في النتيجة خلال المجموعة الخامسة (10-12)، قبل ان يعدل ممثل الجزائر الكفة في المجموعة السادسة (11-5).

ثم في المجموعة السابعة، تمكن بورياح من خطف الفوز الذي اقتطعت به الجزائر تذكرة المرور الى الالعاب الاولمبية طوكيو 2020.

بهذا تكون الجزائر سجلت عودتها بعد غيابها في الطبعتين الماضيتين (2012 بلندن و 2016 بريو دي جانيرو).

ويعود آخر ظهور لتنس الطاولة الجزائرية في الاولمبياد إلى 2008 ببكين، بمشاركة ايدير خورطة.

وللتذكير فإن شاركت الجزائر في دورة رادس المؤهلة الى اولمبياد 2020 بأربعة لاعبين، هم سامي خروف، العربي بورياح، كاتيا كساسي، وليندة لغرايبي .