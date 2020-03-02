الفاف تجتمع برؤساء الأندية المحترفة الاثنين المقبل

تعقد الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف)، اجتماعا مع رؤساء الأندية المحترفة ، يوم الاثنين المقبل 9 مارس 2020 ، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى ، حسب ما أفادت به الهيئة الفدرالية عبر موقعها الرسمي على شبكة الانترنت .

سيتناول هذا الاجتماع الذي سيترأسه رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، خير الدين زطشي، بحضور أعضاء المكتب الفدرالي للفاف وأعضاء من مديرية مراقبة التسيير و المالية.

ويتعلق الأمر بنقطتين أساسيتين الأولى تتعلق بإنجازات الأندية المحترفة 2020/ 2021 وإعادة النظر في مستوى تسيير الشركات الرياضية ذات أسهم .

أما بخصوص المحور الثاني ، سيعطي خبراء عن هذه الهيئة التوضيحات اللازمة بشأن عملية تطهير الشركات الرياضة ذات أسهم.

وحسب بيان الهيئة الفدرالية الذي أوضح انه سيتم عقب جلسة العمل هذه تسليم وثائق مختومة لرؤساء الأندية.