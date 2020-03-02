المشاورات حول تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل وفدا عن المنظمة الوطنية للمجاهدين

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين بمقر الرئاسة، وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين ، برئاسة أمينها العام بالنيابة ، محند وعمر بن الحاج ، وذلك في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان انه : " في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور، استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، عصر اليوم الاثنين ، وفدا عن الأمانة الوطنية للمنظمة الوطنية للمجاهدين برئاسة أمينها العام بالنيابة ، السيد محند وعمر بن الحاج ".

وأثناء هذا اللقاء يضيف ذات المصدر جرى "تبادل وجهات النظر حول الوضع العام في البلاد وتعديل الدستور من منطلق الحرص على بناء جبهة داخلية صلبة ضمن دولة قوية وعادلة".

وأكد وفد الأمانة العامة "تأييد منظمة المجاهدين للجهود الساعية إلى بناء جمهورية جديدة، وفاء لأرواح شهداء ثورة التحرير المباركة والتزاما ببيان أول نوفمبر".