رسميا ..مجمع "سربور" يحصل على أغلبية أسهم اتحاد الجزائر وزغدود مدربا جديدا

أضحى مجمع خدمات الميناء "سربور" المساهم الرئيسي لنادي اتحاد الجزائر، الناشط ببطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، بعد شراء نسبة 34ر94 بالمائة من أسهم النادي العاصمي، وفق ما أعلنه اليوم الاثنين، الأمين العام للشركة ، حليم حمودي.

وصرح حمودي خلال ندوة صحفية نشطها بملعب "عمر حمادي" ببولوغين : "أستطيع الإعلان رسميا أن مجمع سربور، أضحى المساهم الرئيسي في اتحاد الجزائر بداية من اليوم (الاثنين).

حيث تخلى المالك السابق : مؤسسة الخدمات العمومية وأشغال الطرقات والبناء-حداد، عن جميع أسهمه لمجمعنا والمقدرة بنسبة 34ر94 بالمائة".

و من بين أبرز المشاريع الكبرى التي تسعى "سربور" لإنجازها، هي إعادة تهيئة المقر العتيق للفريق العاصمي، وضع إدارة مركزية، تمتلك جميع السلطات للتسيير، استغلال ملعب يتماشى مع حجم وأهداف النادي.

ناهيك عن إنشاء قطب تجاري موجه للمنتوجات المشتقة عن النادي.

وأوضح ذات المتحدث : "انطلق مجمع سربور، في مشروع رياضي سيتم تجسيده خلال الأيام المقبلة، بداية من مركز التكوين، إعادة فتح المقر والتكفل بكامل ديون الاتحاد على مستوى الضرائب".

للتذكير، أن مجمع "سربور" يضم 15 ألف عامل، فهو نتاج عن التحويل القانوني للمؤسسة السابقة لتسيير المساهمات/الموانئ، فمن بين مهامه تسيير وإدارة 10 موانئ تجارية و 48 ميناء صيد برقم أعمال قدره 56 مليار دينار جزائري.

تعيين منير زغدود مدربا جديدا

وقال المدير العام لمجمع سيربور جلول عاشور للقناة الأولى إنه تم الاتفاق، مع منير زغدود لتدريب الفريق الأول خلفا لبلال دزيري المتسقيل من منصبه..

وكان بلال دزيري قد اعلن عن استقالته عقب خسارة اتحاد الجزائر في "الداربي" العاصمي امام مولودية الجزائر (0-1) لحساب الجولة 19 لبطولة الرابطة الاولى، بعد ثمانية أشهر من العمل مع النادي الاحمر والاسود.

وسبق لدزيري الاستقالة من منصبه على خلفية الخسارة أمام جمعية وهران (0-1) في منافسة الكأس، قبل أن يعدل عن قراره، بسبب تدخل جلول عاشور الرئيس المدير العام ل"سيربور" يذكر ان المدرب الجديد لاتحاد الجزائر هو لاعب سابق في النادي، وسبق له و عمل ضمن العارضة الفنية لتشكيلة "سوسطارة"، كما قاد بعض الفرق من الرابطة الثانية، على غرار دفاع تاجنانت، شببية بجاية ورائد القبة.

ويحتل الاتحاد حاليا المرتبة العاشرة في الرابطة الاولى، رفقة الجار نادي بارادو، برصيد 25 نقطة، بعد مرور 20 جولة.