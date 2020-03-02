انعقاد منتدى أعمال جزائري-إيطالي في الأشهر القليلة المقبلة

﻿ اتفق وزير الصناعة والمناجم السيد فرحات آيت علي براهم، وكاتب الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالية السيد مانليو دي ستيفانو، اليوم الاثنين بالجزائر، على تنظيم منتدى أعمال جزائري-إيطالي في الأشهر القليلة المقبلة، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

وحسب نفس المصدر، سيسمح هذا المنتدى بتحديد القطاعات والفروع التي تثير اهتمام المؤسسات الجزائرية والإيطالية ، لاسيما خارج قطاع المحروقات.

وخلال اللقاء الذي تم بمقر وزارة الصناعة والمناجم، بحث السيد آيت علي و المسؤول الإيطالي العلاقات الاقتصادية الجزائرية-الإيطالية لاسيما في شقها الصناعي وهذا بهدف إعطاء دفعة جديدة للعلاقات الثنائية التاريخية.

ورحب الوزير بأي مشروع شراكة يتم تجسيده مع الجانب الإيطالي وفق الإجراءات الجديدة التي سيتضمنها قانون الاستثمار الذي يجري تحيينه حاليا، يضيف البيان.

وفي تصريح للصحافة، أشار السيد آيت علي إلى أنه "تطرق مع الجانب الإيطالي إلى إمكانية بعث الاقتصاد الوطني بإعانة من المؤسسات الإيطالية".

وفي هذا الإطار أكد السيد دي ستيفانو اهتمام شركات ومؤسسات بلاده بالقدوم للاستثمار في الجزائر، قائلا : " زيارة عملنا إلى الجزائر تهدف إلى تسطير مسار مشترك مع الرغبة في المساهمة بإعادة بعث اقتصاد هذا البلد".

وعرج كاتب الدولة الايطالي على العلاقات والروابط التاريخية بين الجزائر وإيطاليا ورغبة بلاده في رسم مستقبل مشترك مع الجزائر يكون مبنيا على تكامل اقتصاد البلدين.

وبهذا الخصوص، أعرب الطرفان عن إرادة البلدين في تعزيز التعاون الثنائي وخلق مشاريع شراكة في مختلف الفروع الصناعية على غرار الصناعات الغذائية والطاقات المتجددة.

وكان كاتب الدولة الايطالي قد شرع أمس الأحد في زيارة عمل إلى الجزائر تدوم ثلاثة أيام في إطار تعزيز العلاقات الثنائية.