وزير الاتصال يلتقي نقابات قطاع الإعلام هذا الثلاثاء

يلتقي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة عمار بلحيمر، هذا الثلاثاء، ممثلين عن نقابات قطاع الإعلام، حيث تأتي هذه الخطوات ضمن مساعي الوزارة لجمع مقترحات كفيلة لترقية العمل الصحفي.

وتعقد جلسة اليوم بالمدرسة العليا للسياحة والفندقة بعين البنيان في العاصمة، وتجمع هذه المرة نقابات الإعلام والجمعيات والمنتديات من أجل المساهمة جميعا في إثراء خارطة طريق منتهجة من قبل قطاع الاتصال.

وفي هذا الصدد قالت المكلفة بالإعلام بالمجلس الوطني للصحفيين الجزائريين سميرة أزقاق بأن من بين أهم النقاط التي ستناقش خلال هذا اللقاء هي تأسيس مجلس لأخلاقيات المهنة، مؤكدة على ضرورة إشراك جميع النقابات الفاعلة في صياغة القوانين الجديدة الخاصة بتنظيم القطاع.

من جانبها قالت رئيسة المنتدى الجزائري للإعلام مليكة ايجا بأن "اختيار هذا التوقيت بالذات صائب جدا من أجل ضبط قطاع الإعلام، خصوصا وأن الجزائر تستعد لمرحلة جديدة".

أما أستاذ الإعلام والاتصال سعد شيحاني فيرى بأن مبادرة وزارة الاتصال ستساهم في إعادة تنظيم مهنة الصحافة خصوصا في المجال المتعلق بالتشريع وإعادة النظر في القانون العضوي للإعلام بالإضافة إلى الكثير من المسائل التي يجب إعادة النظر فيها والتي من شأنها تسهيل ودعم الممارسة الإعلامية في الجزائر.