يوسف بلمهدي للإذاعة: تعليق العمرة إجراء مؤقت حفاظا على صحة المواطنين

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن إلغاء الرحلات الجوية لأداء مناسك العمرة هو اجراء مؤقت للحفاظ على صحة المواطنين والسيطرة على المرض وعدم انتشاره.

وأضاف يوسف بلمهدي الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن "فيروس كورونا بات يؤثر في المنظومة الصحية و الاقتصادية والاجتماعية وان المواطنين متفهمون بخصوص الإجراءات المتخذة لتعليق العمرة".

وبخصوص موسم الحج قال:" إن التحضير لهذه الشعيرة يتم بطريقة جيدة وبتكاليف معقولة لنحو41300 حاج وبزيادة 5000 حاج لهذا الموسم".

وكشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف عن العمل على إعداد دليل توجيهي للإمام من خلال إشراك المجالس العلمية عبر ولايات الوطن، وهو عبارة عن ميثاق شرف لأخلاقيات المهنة. مبرزا أن القطاع يحوز على 23 ألف موظف في القطاع الديني، من بينهم 7000 إمام يحتاجون للسكن "ونحن نعمل على حل هذا المشكل وفق الفرص المتاحة".

وأضاف انه تم فتح قنوات الحوار مع الأئمة و"طلبت منهم التريث، لاسيما وان مقترحاتنا لبرنامج الحكومة التي قدمناها لم يمض عليها سوى أسبوع فقط".

وبخصوص الاعتداءات و التهديدات التي يتعرض لها الإمام "سيكون هناك تكفل بنص لتجريم الاعتداء على الإمام".

وعن حصيلة صندوق الزكاة لسنة 2019 أعلن الوزير عن مبلغ 156 مليار عبر مساجد الوطن ستوزع قريبا على مستحقيها.

وأشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الأخير بمسجد الجزائر الكبير غير انه لم يعط أي تاريخ لانطلاق نشاطه وان "رئيس الجمهورية هو وحده من يحدد تاريخ دخوله حيز الخدمة".

المصدر: الإذاعة الجزائرية