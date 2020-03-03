إنطلاق بطولة الجزائر لكرة الماء لأقل من 20 سنة بسطيف

تنطلق بطولة الجزائر لكرة الماء أقل من 20 سنة وذالك بإجراء المرحلة الأولى يومي الخميس والجمعة القادمين بسطيف .

وتنظم الاتحادية الجزائرية للسباحة هذه البطولة، بمسبح المركب الرياضي 8 ماي 1945 بولاية سطيف.

وتشارك في هذه البطولة ، أربعة أندية وهي وداد سطيف، جمعية سطيف، مستقبل العلمة ونادي قسنطينة.

حيث ستشهد المنافسة إجراء ست مقابلات على مدار ثلاث حصص، يتحدد في نهايتها إسم الفائز.

للإشارة فإن بطولة الجزائر لكرة الماء تعتمد على نظام الاتحاد الدولي للسباحة في منح نقاط اللقاء: فوز (3 نقاط)، تعادل (نقطتان) و هزيمة (نقطة واحدة).

ويتكون فريق كرة الماء من سبعة لاعبين أساسيين من بينهم حارس المرمى، إضافة إلى ستة احتياطيين، حيث تجري المباريات في حوض يخطط بقياس 30 مترا على 25 مترا.

للتذكير، فقد فاز كل من وداد سطيف ونادي قسنطينة بالمرحلة الأولى لبطولة الجزائر لكرة الماء في صنفي الأكابر وأقل من 16 سنة، يوم 22 فبراير الفارط، وذالك في ختام المنافسة التي جرت بالمسبح الأولمبي أحمد ديلمي بمدينة العلمة سطيف.