مشاركة محتشمة في الطبعة الـ14 لصالون المناولة وتجهيزات السيارات بسبب فيروس كورونا

أكد محافظ صالون المناولة وتجهيزات السيارات وخدمات النقل لقطاع الغيار، والمركبات الصناعية، نبيل باي بومزراق، في فعاليات الطبعة الـ14 بقصر المعارض نقص المشاركة في هذه الطبعة مقارنة بالطبعات السابقة، حيث تم تسجيل حضور15 دولة بـ 150عارضا، وذلك بسبب فيروس كورونا ، كما ألغيت مشاركة كل من الصين وايطاليا.

وأكد ذات المتحدث في تسجيل للقناة الأولى أنه من المعتاد تسجيل مشاركة تصل إلى 300 عارض في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المؤسسات الجزائرية حاضرة بنسبة 50% للتعريف بمنتجاتها ذات المقاييس العالمية.

وفي السياق ذاته، قالت حمار ديهية مهندسة التطوير في شركة إيريس بلوماتيك، الفرع الخاص بإنتاج العجلات والأحواق المطاطية إن القدرة الإنتاجية تقدر بـ 2مليون سنويا ، وتتميز بجودة عالية لأنها تخضع لمعايير دولية.

و ينتظر العارضون من الحكومة الإسراع في ضبط دفتر الشروط الخاص بتركيب السيارات، وشركات المناولة من أجل بعث مثل هذه الخدمات .

للإشارة فان هذه الطبعة عرفت مشاركة عدة دول على غرار تركيا، ألمانيا، فرنسا، البرتغال، الهند، بريطانيا، صربيا، تونس، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، طايوان، مصر، جنوب إفريقيا، البرازيل والسعودية.

صونية حريش/الاذاعة الجزائرية.