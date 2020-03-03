الطيب زيتوني:فيلم الشهيد العربي بن مهيدي بلغ آخر محطات إنتاجه

صرح وزير المجاهدين وذوي الحقوق الطيب زيتوني، هذا الثلاثاء من أم البواقي، أن الفيلم الذي يجرى إنجازه حول حياة الشهيد محمد العربي بن مهيدي (1923-1957)بلغ ،آخر مراحل إنجازه.

وأضاف الوزير، في تصريح للصحافة بمسقط رأس الشهيد بدوار الكواهي بعين مليلة،خلال اليوم الثاني من زيارة العمل التي تقوده لولاية أم البواقي بمناسبة إحياء الذكرى الـ63 لإستشهاد محمد العربي بن مهيدي، بأن هذا العمل السينمائي " عرف أخذا وعطاءا وكلاما كثيرا"مشيرا إلى أنه تم الاتفاق نهائيا حول موضوع الفيلم خلال اجتماع أعضاء لجنة القراءة مع المجلس العلمي مؤخرا.

ووعد وزير المجاهدين بالمناسبة بأن يكون العرض الشرفي لفيلم الشهيد العربي بن مهيدي بولاية أم البواقي مسقط رأسه.

وفي رده عن أسئلة الصحفيين بخصوص استرجاع الأرشيف وعديد القضايا التاريخية العالقة مع الجانب الفرنسي أوضح زيتوني بأن كل الملفات في هذا الصدد متوقفة وأنه تتم مباشرة مفاوضات بشأنها وسيتم اطلاع وسائل الإعلام على جديد هذه الملفات مستقبلا .

المصدر: وأج/حليمة حريش