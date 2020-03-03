رئيس الجمهورية يعزي عائلة المرحوم يحيى قيدوم

﻿ بعث رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برقية تعزية الى أفراد عائلة الوزير الاسبق البروفيسور يحيى قيدوم الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وعبر رئيس الجمهورية في برقية التعزية عن "أصدق مشاعر المواساة وأخلص التعازي، متضرعا الى العلي القدير أن يلهمهم جميل الصبر والسلوان وأن يسكن الفقيد، طيب الله ثراه، الفردوس الاعلى رفقة الصالحين من المؤمنين والصديقين".

وانتقل الى رحمة الله، هذا الثلاثاء بالجزائر العاصمة، الوزير الاسبق يحيى قيدوم، عن عمر ناهز 79 سنة إثر مرض عضال، حسب ما علم لدى اقاربه.

وكان المرحوم، الذي ينحدر من ولاية قسنطينة، وهو بروفيسور مختص في طب العظام، قد تقلد عدة مسؤوليات من بينها وزيرا للصحة والسكان بين سنتي 1995 الى 1999 ثم وزيرا للشباب والرياضة بين سنتي 2005 و2006.

كما كان المرحوم أيضا عضوا قياديا في حزب التجمع الوطني الديمقراطي.

وستشيع جنازة الفقيد يوم غد الاربعاء بعد صلاة الظهر بمسقط رأسه بقسنطينة.