سوناطراك تعلن عن انجاز خط أنبوب غاز جديد في حوض بركين

أعلنت سوناطراك عن انجاز خط أنبوب الغاز الرابط بين بئر الرباع شمال ومنزل لجمات شرق في حوض بركين بالجنوب الشرقي على بعد مسافة 320 كلم عن حاسي مسعود .

وأفادت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك هذا الثلاثاء في بيان لها عن انجازها ، بالشراكة مع المجمع الايطالي للمحروقات "ايني"، لخط أنبوب الغاز الذي يربط بين مواقع بئر الرباع شمال ومنزل لجمات .

وأوضحت الوزارة أن خط أنبوب الغاز، الذي أنجز بنموذج المسار السريع "Fast-track" بطول قدره 185 كلم وبقطر يبلغ 16 بوصة يحوز على قدرة نقل قدرها 7 مليون متر مكعب قياسي من الغاز يوميا.

وأضاف بيان الشركة أن هذا المشروع سيسمح بتصدير الغاز المصاحب وتطوير حقول الغاز بكتل "بركين شمال" ،حيث تم الانتهاء من عملية الحفر وتوصيل الآبار الأربع الأولى، بعد مرور سنة فقط من دخول الاتفاقيات المبرمة شهر فبراير 2019 حيز التنفيذ.

كما سيساهم مشروع غاز بركين شمال بإنتاج يومي قدره 5ر6 مليون متر مكعب من الغاز و10 ألاف برميل من السوائل المصاحبة.

وأوضحت سوناطراك أنه ومع انتاج الزيوت، سيصل الانتاج الاجمالي إلى 65 ألف برميل مكافئ للبترول يوميا خلال سنة 2020.

وأفادت الشركة أن إنتاج حقول الزيوت بهذه الكتل قد انطلق شهر مايو 2019.

وفي هذا الصدد، أكد مجمع سوناطراك أن المشروع الذي يجمعه بمجمع "ايني" جاء في إطار إستراتيجية مشتركة لتقليل مُدد الانجاز هو نموذج يحتذى به.