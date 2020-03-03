بوقدوم يستقبل وفدا من البرلمان الدنماركي

استقبل وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة وفدا هاما من البرلمان الدنماركي، تقوده رئيسة لجنة الشؤون الأوروبية بذات البرلمان، ايفا كيجار هانسن.

وأوضح بوقدوم للصحافة إن هذا اللقاء قد سمح للطرفين بالتطرق إلى عديد المسائل "كالعلاقات التي تربط الجزائر بالبرلمان الأوروبي والدنمارك والهجرة والطاقات المتجددة".

من جهتها، أشادت رئيسة الوفد الدنماركي بالعلاقات القائمة بين البلدين في مجالات عدة، بما فيها النشاط البرلماني، مؤكدة على أهمية العمل سويا من أجل تطويرها وتعزيزها.