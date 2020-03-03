ثمن نهائي كأس الجزائر : جمعية وهران ونادي بارادو يتأهلان ويتواجهان في الدور ربع النهائي

أكمل كل من جمعية وهران ونادي باردو عقد المتأهلين إلى دور ربع النهائي لكأس الجزائر بعد تغلبهما على التوالي على ناديي جمعية الشلف وترجي قالمة في لقاءين متأخرين عن الدور ثمن النهائي.

ويلتقي فريقا جمعية وهران ونادي باردو في الدور ربع النهائي، حيث ستقام مباراة الذهاب بالجزائر العاصمة يوم 12 مارس جاري، فيما تلعب مقابلة العودة يوم 20 من نفس الشهر بملعب ''الحبيب بوعقل'' بوهران.

وعاد فريق جمعية وهران إلى الدور ربع النهائي من كأس الجمهورية لكرة القدم بعد ست سنوات من الغياب عنه حيث كان آخر وصول له إلى هذه المحطة المتقدمة من المنافسة الشعبية إلى عام 2014.

وتغلب النادي الوهراني، الناشط في الرابطة الثانية، الثلاثاء على ضيفه جمعية الشلف بهدف نظيف سجله في الشوط الأول وسمح له بإقصاء النادي ال11 الناشط في الرابطة الأولى من هذه المسابقة.

وكانت آخر مباراة لعبتها الجمعية في هذا الدور في سنة 2014 عندما أقصيت على يدي مولودية بجاية التي تغلبت أيضا آنذاك على النادي الآخر للمدينة، مولودية وهران، في الدور ثمن النهائي قبل أن تواصل بنجاح مغامرتها إلى غاية التتويج بالكأس.

ورفض مدرب ''الجمعاوة''، سالم العوفي، في تصريحاته الاعلامية التي أعقبت المباراة، اعتبار منافسة الكأس هدفا لفريقه بعد تأهله إلى هذا الدور المتقدم من المسابقة التي نشط دورها النهائي ابناء المدينة الجديدة مرة واحدة في تاريخهم، وكان ذلك عندما خسروا أمام مولودية الجزائر (4-3 بعد الوقت الإضافي) في واحدة من أفضل المقبلات النهائية في تاريخ ''السيدة" الكأس، حسب المتتبعين.

واغتنم سالم العوفي الفرصة أيضا لتجديد ندائه إلى السلطات المحلية لمساعدة النادي "الذي يمر بأزمة مالية خانقة"، مضيفا أنه يتوجب على لاعبيه طي صفحة التأهل والتركيز على التنقل المقبل الصعب الذي ينتظرهم إلى سكيكدة لمواجهة الشبيبة المحلية السبت المقبل برسم الجولة ال22 من بطولة الرابطة الثانية.

من جانبه ، جاء تأهل نادي بارادو على حساب ترجي قالمة بضربات الترجيح 4-3 (0-0 بعد 120 دقيقة)

ووجد "الأكاديميون"، الذين ينشطون بقسم النخبة، صعوبات كبيرة في ازاحة "السرب الأسود" الذي ينشط ضمن رابطة ما بين الجهات (مجموعة الشرق) حيث انتظروا سلسلة الضربات الترجيحية لتحقيق التأهل ب 4-3 بعد أن كانوا منهزمين 2-3.

و كان نادي بارادو قد أهدر ضربة جزاء خلال الشوط الاضافي الأول عن طريق يسري بوزوق.

وسيواجه "الباك" في الدور المقبل (ذهابا و إيابا) جمعية وهران (الرابطة الثانية) التي تأهلت في وقت سابق من اليوم بوهران على حساب جمعية الشلف (الرابطة الأولى) بنتيجة 1-0 من تسجيل رمضان حيطالة (د 45+1).

للتذكير، عرفت المباريات الأخرى للدور ثمن النهائي اقصاء حامل اللقب شباب بلوزداد على يد اتحاد بسكرة (0-1)، فيما تمكن وفاق سطيف، المتوج ب8 كؤوس، من التأهل على حساب شباب قسنطينة (2-1).

النتائج الفنية للدور ثمن النهائي:

جمعية وهران - اولمبي الشلف( 1-0)

نادي بارادو- ترجي قالمة (ضربات الترجيح 4-3).

وداد بوفاريك - مولودية وهران (2– 0)

أمل بوسعادة - أمل الأربعاء (1–0)

جمعية أمل عين مليلة - أهلي برج بوعريريج (1 – 3) .

اتحاد بلعباس - اتحاد عنابة (1– 0)

اتحاد بسكرة - شباب بلوزداد (1 – 0)

وفاق سطيف - شباب قسنطينة(2 –1).

برنامج ربع النهائي (ذهاب):

الثلاثاء 10 مارس:

اتحاد بسكرة - وداد بوفاريك (15:00)

أهلي برج بوعريريج - وفاق سطيف (16:00) .

الأربعاء 11 مارس:

اتحاد بلعباس - أمل بوسعادة (16:00)

نادي بارادو - جمعية وهران (16:00).