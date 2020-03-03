المشاورات حول تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة البناء الوطني

استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة.

ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور.