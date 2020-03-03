المشاورات حول تعديل الدستور: الرئيس تبون يستقبل رئيس حركة البناء الوطني

03/03/2020 - 19:37 استقبل رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة. ويأتي هذا اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الجمهورية، في إطار المشاورات الجارية حول تعديل الدستور. وسوم: رئيس الجمهورية عبد المجيد تبونالجزائر, سياسة طالع ايضاً الرئيس تبون يستقبل مبعوث الوزير الأول الكندي الرئيس تبون يتسلم رسالة من نظيره الكونغولي للمشاركة في اجتماع اللجنة العليا للاتحاد... رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد... الرئيس تبون وأمير دولة قطر يسجلان ارتياحهما لتطور العلاقات الثنائية