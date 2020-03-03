عرقاب سيتراس الندوة الوزارية ال178 لمنظمة الاوبيب يوم الخميس المقبل بفيينا الجزائر

سيترأس وزير الطاقة محمد عرقاب الندوة الوزارية ال178 لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبيب)، المقررة يوم الخميس 5 مارس 2020 بفيينا (النمسا)، حسبما افاد اليوم الثلاثاء بيان للوزارة.

كما سيترأس عرقاب مناصفة أشغال الاجتماع ال8 للجنة الوزارية لمتابعة اتفاق أوبيب- خارج اوبيب المقرر يوم الجمعة 6 مارس 2020، حسبما اكد ذات المصدر.

ويسبق هاذين الاجتماعين عقد الاجتماع الوزاري ال18 للجنة المشتركة لمتابعة اتفاق التعاون أوبيب- خارج اوبيب يوم الاربعاء 4 مارس 2020.

و سيعكف الاجتماع على دراسة السوق الدولية للنفط و الاجراءات الواجب اتخاذها من اجل مواجهة انخفاض الاسعار الذي تسبب فيه فيروس كورونا.

﻿و يدعو المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر

كما دعا عرقاب ، المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر، حسب بيان للوزارة.

و جاء في البيان أنه أثناء لقاء مع سفيرة ألمانيا في الجزائر، ة أولريك كنوتز التي كانت مرفوقة بة ريبيكا هيلتز، بصفتها الجهة المختصة بالشراكة الطاقوية الجزائرية الألمانية، دعا عرقاب الذي أبرز"التعاون الجيد في إطار الشراكة الجزائرية الألمانية، المؤسسات الألمانية لتعزيز تواجدها أكثر في الجزائر و إنجاز مشاريع ملموسة مع المؤسسات الجزائرية على غرار تطوير مبادرة ديزيرتيك".

و كان اللقاء مناسبة للطرفين لبحث واقع علاقات التعاون و الشراكة "المتميزة" في مجال الطاقة و آفاق تطويرها.

و تطرق الطرفان إلى الفرص الهامة المتاحة في مجال الشراكة لاسيما الانتقال الطاقوي و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و التكوين و نقل التكنولوجيا و المعارف.

من جهتها، أشادت ة كنوتز بالتعاون بين الجزائر و ألمانيا، معربة عن الاهتمام الذي توليه المؤسسات الألمانية للعمل أكثر في الجزائر و تقديم الخبرة و المعرفة الألمانية لصالح المؤسسات الجزائرية لاسيما في مجال الطاقات المتجددة و التكوين.

و بهذه المناسبة، سلمت السفيرة دعوة للسيد عرقاب للمشاركة في الندوة السادسة "برلين الانتقال الطاقوي" التي ستعقد يومي 24 و 25 مارس 2020 بالعاصمة الألمانية برلين.

عرقاب يستقبل وفدا من غينيا الاستوائية بقيادة المدير العام لشركة "سوناغاز

استقبل وزير الطاقة، محمد عرقاب، وفدا من غينيا الاستوائية بقيادة المدير العام لشركة "سوناغاز"، خوان انطونيو ندونغ اوندو، وهذا في اطار تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة بين سونلغاز وسوناغاز، حسبما افاد به بيان للوزارة.

و خلال هذا اللقاء الذي جرى بمقر دائرته الوزارية، اشاد عرقاب بتجسيد هذا التعاون بين مؤسستي البلدين، معربا عن استعداد الطرف الجزائري لتقديم كل الدعم التقني و المرافقة الضرورية لشركة الغاز سوناغاز.

كما اعرب الوزير عن امله في توسيع هذا التعاون لقطاع المحروقات.

و من جهته، اعرب ندونغ اوندو عن ارتياحه للتعاون مع مجمع سونلغاز معربا عن امله في الاستفادة من الخبرة الجزائرية في مجال توزيع الغاز و التكوين.

يذكر ان مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين شهر نوفمبر الفارط في مالابو على هامش القمة ال5 لرؤساء دول و حكومات لمنتدى البلدان المصدرة للغاز تتعلق بتعاون معزز في مجال نقل و توزيع الغاز و كذا النجاعة الطاقوية