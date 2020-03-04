كورونا : شركات الطيران تلتزم بإرجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم إلغاؤها

أكدت جميع شركات الطيران مواصلة تنفيذ برامج عودة المعتمرين الموجودين في البقاع المقدسة ضمن رحلاتهم الأصلية ، كما التزمت ذات الشركات بإرجاع المبالغ الخاصة بالرحلات التي تم الغاؤها بسبب فيروس كورونا وفقا للإجراءات المعمول بها وطبقا للعقود المبرمة مع وكالات السياحة والأسفار.

جاء ذلك خلال اجتماع أشرف عليه المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة يوسف عزوزة بمقر الديوان بالقبة حضرته جميع شركات الطيران المعتمدة لنقل المعتمرين - الخطوط الجوية الجزائرية ، الخطوط الجوية السعودية ، الخطوط التركية ، الخطوط الأردنية ، الخطوط المصرية والخطوط التونسية خصص لمناقشة مستجدات الإجراء الخاص بتعليق رحلات العمرة المتخذ من طرف السلطات السعودية في إطار الإجراءات المتعلقة بمنع وصول فيروس كورونا الجديد إلى البقاع المقدسة .