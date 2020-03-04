تأجيل انطلاق البطولة الإفريقية للأندية بسبب فيروس كورونا

أعلنت رابطة كرة السلة الإفريقية، هذا الأربعاء،عن تأجيل إنطلاق الطبعة الأولى من البطولة الإفريقية للأندية، التي كانت مقررة يوم 13 مارس الجاري بدكار بسبب فيروس كورونا.

وأفاد بيان للرابطة الإفريقية، أنه تم تأجيل "هذه البطولة القارية الجديدة، التي تعرف مشاركة 12 فريقا، والتي كان من المقرر أن تنطلق يوم 13 مارس الجاري من دكار.

حيث أكد رئيس رابطة البطولة الإفريقية ونائب رئيس رابطة كرة السلة الأمريكية للمحترفين، السنغالي أمادو غالو، قرار التأجيل بقوله إنه "بناء على توصية الحكومة السنغالية بشأن المخاوف الصحية المتصاعدة المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف أيضاً " أشعر بخيبة أمل لأننا غير قادرين على إعطاء إِشارة انطلاق هذا الدوري التاريخي في الموعد الذي كان مقررا، لكننا نتطلع الى إطلاقه في وقت لاحق".

لتذكير فإن بطولة كرة السلة الإفريقية، هي أول بطولة للمحترفين ضمن البطولة الأمريكي ينظم خارج أمريكا الشمالية بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، يعرف مشاركة 12 ناديا، من بينها المجمع البترولي الجزائري .

وستحتضن ست مدن إفريقية مباريات الموسم العادية، وهي الرباط والقاهرة ودكار ولاغوس ولواندا والمنستير، على أن تجرى النهائيات (نصف النهاية بالإقصاء المباشر والنهاية) بمدينة كيغالي الرواندية.