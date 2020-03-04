واتساب يحصل على الوضع الليلي في نظام IOS

تطبيق واتساب للمحادثات الاجتماعية يطلق تحديثا على منصة آي أو إس (IOS) ، يجلب مع الوضع الليلي، الذي طال انتظاره من قبل مستخدمي نظام (IOS).

وسيُتاح الوضع الليلي لمستخدمي التطبيق من حاملي هواتف تعمل بأنظمة أندرويد، وآي أو إس.

حيث يتم تفعيله في قائمة إعدادات التطبيق الذي يستخدمه ما لا يقل عن ملياري شخص حول العالم .

وقال فريق عمل واتساب في بيان له "نشعر بالحماس لتحديث واتساب بالخاصية الأكثر طلب من قبل مستخدمينا في كل مكان ".

وأضاف في نص البيان "الوضع الليلي في لواتساب يعرض مظهراً جديداً، وهو مصمم خصيصاً لتقليل إجهاد العين مع الإضاءة الخافتة، ونأمل أن تساعدك هذه الخاصية اللحظات، التي نشعر فيها بالغرابة حينما يضاء الهاتف في غرفة معتمة".