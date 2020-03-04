كورونا: تسجيل 4 حالات إصابة جديدة ليرتفع العدد إلى 12 حالة مؤكدة بالجزائر

سجلت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات هذا الأربعاء أربع حالات جديدة مؤكدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) من نفس العائلة ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابة إلى 12 حالة مؤكدة, حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضحت الوزارة أن "التحقيق الوبائي ما زال مستمرا لمعرفة وتحديد هوية كل الأشخاص الذين كانوا في اتصال مع الرعية الجزائري وابنته المقيمان بفرنسا".

يذكر أن عدوى الفيروس قد انتقلت من رعية جزائري بالغ من العمر 83 سنة وابنته المقيمان بفرنسا واللذين أقاما في الجزائر من 14 إلى 21 فيفري المنصرم مع أسرتهما في البليدة, والتي تأكدت إصابتهما بفيروس كورونا بعد عودتهما إلى فرنسا في 21 فيفري.

وذكرت الوزارة أن نظام اليقظة والتأهب الذي أقرته يبقى "ساري المفعول", فيما تظل الفرق الطبية "مجندة في أقصى مستويات التأهب".