محكمة سيدي امحمد:التماس 4 سنوات حبسا نافذا ضد الناشط السياسي كريم طابو

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة هذا الاربعاء أربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 ألف دج ضد الناشط السياسي والناطق الرسمي باسم حزب الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي (غير معتمد)، كريم طابو.

وتم توقيف كريم طابو في الـ 12 سبتمبر 2019 بتهم "اضعاف معنويات الجيش"، "المساس بالوحدة الوطنية" و"التحريض على العنف عبر منشورات".

وكانت غرفة الاتهام بمجلس قضاء تيبازة قد قررت الإفراج عنه في 25 من نفس الشهر قبل أن يتم توقيفه بعد 24 ساعة ويمثل في الثاني من شهر أكتوبر الماضي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد الذي أمر بإيداعه الحبس المؤقت.