الرئيس عبد المجيد تبون يستقبل وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية

استقبل رئيس الجمهورية ، السيد عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء ، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية ، السيدة أرانشا غونزاليز لايا ، التي تقوم بزيارة للجزائر ، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وأثناء هذه المقابلة، جرى استعراض "العلاقات السياسية الجيدة القائمة بين البلدين وحصل الاتفاق على ضرورة العمل من أجل الدفع بالتعاون المتعدد المجالات إلى مستوى هذه الجودة من خلال إعادة تنشيط آليات التنسيق والتشاور والتعاون".

كما "شكر الرئيس تبون إسبانيا على موقفها الذي يضعها ضمن أوائل الدول التي أيدت تنظيم الانتخابات الرئاسية في الجزائر وباركت نتائجها، ورحب بزيارة الوزير الأول الإسباني في بحر الثلاثي الثاني القادم".

كما "حصل تطابق كبير في وجهات النظر بشأن القضايا الإقليمية ، لاسيما في ليبيا والساحل الإفريقي" .

وزيرة الشؤون الخارجية الاسبانية تعرب عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر

وفي تصريح للصحافة عقب استقبالها من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون أكدت الوزيرة الاسبانية السيدة أرانشا غونزاليز لايا، اليوم الأربعاء أن "الهدف المتوخى هو الإرتقاء بعلاقاتنا السياسية والاقتصادية وكذا تعاوننا حول المسائل الدولية لا سيما في المنطقة إلى مستوى أعلى".كما أعربت ، عن إرادة بلدها في تعزيز تعاونه مع الجزائر وفي تعميق العلاقات الثنائية أكثر.

وبعد التأكيد مجددا على إرادة بلدها في تعزيز الشراكة الجزائرية الاسبانية في كافة الميادين من أجل منطقة متوسط "أقوى وأكثر استقرارا"، أشارت السيدة غونزاليز لايا أن رئيس الجمهورية "أكد لها إرادته في الارتقاء بالعلاقات الجزائرية الاسبانية إلى مستوى أعلى".

وفي هذا الإطار، ذكرت رئيسة الدبلوماسية الاسبانية بعض الميادين المتاحة لتعزيز التعاون بين الجزائر واسبانيا، لاسيما "المبادلات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتربوية"'.

الوزير الأول الاسباني سيقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر في السداسي الثاني من السنة الجارية

وبالمناسبة، وصفت محادثاتها مع الرئيس تبون "الجيدة جيدا" والذي قالت أنها "نقلت له أطيب تمنيات الحكومة الاسبانية والوزير الأول بيدرو سانشيز".وأعربت، في هذا الصدد، عن أملها في "مواصلة العمل من أجل تعاون أوثق بين البلدين".

كما ذكرت الوزيرة الاسبانية بأن الوزير الأول الاسباني سيقوم "قريبا" بزيارة رسمية إلى الجزائر وبأن اجتماعا رفيع المستوى بين الجزائر واسبانيا سينعقد "خلال السداسي الثاني من السنة الجارية".