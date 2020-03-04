ممثل الجزائر الدائم في الأمم المتحدة يدعو لتنشيط أشغال الجمعية العامة

أكد الممثل الجزائر الدائم للأمم المتحدة سفيان ميموني، بنيويورك أن إعادة تنشيط أشغال الجمعية العامة، يشكل "مكونا أساسيا للإصلاح الشامل للأمم المتحدة".وأوضح السيد ميموني لدى تدخله يوم الاثنين الماضي باسم حركة عدم الانحياز أن جمعية عامة نشطة "تسهم بشكل فعال في تعزيز منظومة الأمم المتحدة و تحسين الحكامة العالمية و تعزيز العمل متعدد الأطراف".

و جاء تصريح ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بمناسبة النقاش العام لمجموعة العمل الخاصة حول "تنشيط أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة" الذي تضمن فيها الجزائر عملية تنسيق مجموعة حركة عدم الانحياز.

و أشار السيد ميموني في هذا الخصوص إلى أن الاحتفال هذه السنة بالذكرى الـــ 75 لإنشاء منظمة الأمم المتحدة تحت شعار "المستقبل الذي ننشده، الأمم المتحدة التي نحن بحاجة إليها : التأكيد على التزامنا الجماعي من اجل العمل متعدد الأطراف" يعد مناسبة ليس فقط لترقية القيم و المبادئ العالمية لميثاق الأمم المتحدة و إنما خاصة "للسهر على أن تكون المنظمة في مستوى مهمتها".

كما تطرق ممثل الجزائر الدائم لمواصفات و أولويات حركة عدم الانحياز حول المسائل الموضوعاتية الأربعة المرتبطة بمسار تنشيط أشغال الجمعية العامة و المتمثلة "في دور و سلطات الجمعية العامة و طرق عملها و اختيار و تعيين الأمين العام الأممي و تعزيز الذاكرة المؤسساتية لمكتب رئيس الجمعية العامة".

أما فيما يخص دور و سلطة الجمعية العامة فقد أكد الدبلوماسي الجزائري على "تمسك حركة عدم الانحياز بالحفاظ على الطابع الحكومي الدولي و الشامل والديمقراطي للأمم المتحدة".

و أكد في هذا الصدد على ضرورة تمسك البلدان الأعضاء بـــ"الاحترام التام" لصلاحيات الجمعية العامة في مجال اختيار و تعيين الأمين العام الأممي و الأخذ بعين الاعتبار بمبدأ "التناوب الجغرافي و المساواة بين الجنسين في إطار هذا المسار الذي يجب أن يبقي شفافا و ديمقراطيا و مفتوحا على جميع البلدان الأعضاء".

و أشار في الأخير إلى ضرورة تقوية و تعزيز الذاكرة المؤسساتية لمكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال منح موارد بشرية و مالية كافية.

للتذكير أن المهمة الأساسية لمجموعة العمل الخاصة حول "تنشيط أشغال الجمعية العامة" التي انشاتها الجمعية العامة الأممية منذ دورتها الـــ 72، تتمثل في دراسة المسائل الموضوعاتية المتعلقة بدور و سلطات الجمعية العامة و طرق عمل و اختيار و تعيين الأمين العام الأممي و الرؤساء الآخرون للأمانة و تعزيز المسؤولية و الشفافية و الذاكرة المؤسساتية و مكتب رئيس الجمعية العامة.